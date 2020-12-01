Портрет Чехова и редкие издания представлены в музее Словцова
Картина российско-британского художника Рината Курамшина стала центральным экспонатом на выставке об А.П.Чехове " Он с нами навсегда...", которая открылась в читальном зале библиотеки Музейного комплекса им. И.Я. Словцова в Тюмени, сообщает организаторы.
Напомним, ранее картину "Портрет А.П. Чехова" передали из Москвы в Тюменское музейно-просветительское объединение. Событие приурочено к 160-летию писателя и 130-летию пребывания великого русского классика в тюменском крае.
Ранее картина экспонировалась на многих выставках в России, Великобритании, Франции. На создание портрета А.П. Чехова художника Рината Курамшина вдохновило богатое творческое наследие писателя, его многочисленные рассказы, повести, пьесы.
Также на выставке представлены книги из фонда библиотеки и предметы из музейных коллекций.
Вход на выставку бесплатный. С собой необходимо взять защитную маску.