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Портрет Чехова и редкие издания представлены в музее Словцова

Общество, 15:54 11 декабря 2020

скриншот с видео Музейного комплекса им. И.Я. Словцова | Фото: скриншот с видео Музейного комплекса им. И.Я. Словцова

Картина российско-британского художника Рината Курамшина стала центральным экспонатом на выставке об А.П.Чехове " Он с нами навсегда...", которая открылась в читальном зале библиотеки Музейного комплекса им. И.Я. Словцова в Тюмени, сообщает организаторы.

Напомним, ранее картину "Портрет А.П. Чехова" передали из Москвы в Тюменское музейно-просветительское объединение. Событие приурочено к 160-летию писателя и 130-летию пребывания великого русского классика в тюменском крае.

Ранее картина экспонировалась на многих выставках в России, Великобритании, Франции. На создание портрета А.П. Чехова художника Рината Курамшина вдохновило богатое творческое наследие писателя, его многочисленные рассказы, повести, пьесы.

Также на выставке представлены книги из фонда библиотеки и предметы из музейных коллекций.

Вход на выставку бесплатный. С собой необходимо взять защитную маску.

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# Антон Чехов , выставка , музей Словцова , портрет

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