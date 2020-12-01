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В Тобольске откроют сказочную новогоднюю почту

Общество, 08:54 14 декабря 2020

группа Новый год 2021 | Тобольск во Вконтакте | Фото: группа Новый год 2021 | Тобольск во Вконтакте

Жители Тобольска могут бесплатно отправить в другие города и страны открытки с видами города, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

Чтобы принять участие в акции необходимо заполнить открытку на пункте сказочной почты, затем опустить открытку в специальный ящик, расположенный в ДК "Синтез" до 26 декабря.

Также сказочная почта будет работать в ТРЦ "Жемчужина Сибири" с 15 по 18 декабря, 22 и 24 декабря. Время работы с 17 до 19 часов. На Базарной площади почта будет работать 23 декабря в 16 часов, в резиденции Деда Мороза 26 декабря с 12 до 14 часов.

Кроме того, 19 и 20 декабря сказочные герои Иван и Забава отправятся по городу на волшебных санях и будут раздавать открытки на улицах Тобольска. 19 декабря они побывают на площади Менделеева, на Красной площади, на территории ТЦ "Колос", "Югра", "Европа".

20 декабря открытку можно получить возле ЦУМа, Ленты, ТЦ "Арбат", а также возле ЗАГСа и в школе №16. Подробное время можно узнать в группе Новый год 2021|Тобольск во Вконтакте.

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# Новый год , Тобольск

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