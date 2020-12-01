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Ялуторовские подростки получат паспорт гражданина РФ в День Конституции

Общество, 18:16 11 декабря 2020

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени (архив)

Десять 14-летних подростков Ялуторовска получат паспорт гражданина РФ в торжественной обстановке в конференц-зале Молодежного социально-делового центра города в День Конституции РФ 12 декабря в 15 часов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор молодежного центра, член Общественного совета УМВД России по Ялуторовску Лариса Фоминых.

Список школьников - участников традиционной акции "Я – гражданин Ялуторовска" - предоставил городской комитет образования. Подростков отбирали по успеваемости и активной общественной деятельности.

"Все они отличники, активисты и у них подошел возраст получать паспорт. Зал для церемонии мы украсили, установили флаги РФ, Тюменской области, Ялуторовска. Начальник паспортного стола будет приветствовать подростков, а я вручу им паспорта", - говорит Лариса Фоминых.

Вручение документа пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: с соблюдением социальной дистанции, в защитных масках и перчатках. В помещении установлены рециркуляторы воздуха. Родители школьников в это время будут находиться в холле, смогут видеть своих детей через открытые двери.

"Начнется церемония с Гимна РФ, пройдет трансляция выступления губернатора Тюменской области. Ребятам будет предложено ответить на вопросы теста о правах и обязанностях гражданина РФ. Вручим детям брошюры Конституции, цветы. Закончится все фотографированием", - сказала директор молодежного центра Ялуторовска.

Анжела Лебедева

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# День Конституции , Молодежный центр , паспорт РФ , Ялуторовск

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