Тюменские депутаты контролируют строительство школ и детских садов

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, школ, детских садов и поликлиник контролируют в своих округах депутаты Тюменской городской думы.

Строительство детского сада в ЖК "Юбилейный" контролирует депутат Александр Григорьев. Еще одно дошкольное учреждение появится на территории избирательного округа депутата в рамках национального проекта "Демография".

В настоящее время рабочие строят третий этаж будущего здания. В детском саду разместятся 24 группы, пять из них – для малышей ясельного возраста. Строительство должно завершиться в декабре 2021 года. "Меня радует, что это будет уже третий детский сад в моем округе за последние полтора года", – отметил народный избранник.

Строительство и капремонт социальных объектов в своем избирательном округе контролирует депутат Екатерина Вешкурцева. В настоящее время здесь возводят новое здание школы № 30 и оборудуют филиал поликлиники № 5 на первом этаже жилого многоквартирного дома по ул. Карла Маркса, 127.

Жители округа давно ждут этих объектов. В 2020 году было снесено аварийное здание школы № 30, сейчас на его месте строится новое общеобразовательное учреждение. В 2021 году подрядчик приступит к капремонту филиала поликлиники № 5.

Посетив объекты и пообщавшись с представителями подрядной организации, депутат убедилась, что школа будет сдана в срок. Екатерина Вешкурцева уверена, что новые объекты улучшат качество жизни горожан.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Наказы избирателей по работе дошкольных учреждений исполняет депутат гордумы Александр Захаров. Совместную работу народный избранник обсудил с заведующей детсадом № 162 Аленой Лобачевой.

Один из наказов, касающихся дошкольного учреждения, Александр Витальевич выполнил в октябре 2020 года, второй находится в работе. Это вопрос благоустройства территории второго корпуса детского сада по ул. Широтной, 37. Проектная документация по объекту готова, но средства в бюджет города на 2021 год не заложены.

Обсудив сложившуюся ситуацию, депутат и руководитель дошкольного учреждения наметили дальнейший план действий. Еще одной темой для обсуждения стал предстоящий юбилей детского сада и организация совместных торжественных мероприятий.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Николай Ступников