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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вторая российская вакцина от COVID-19 поступила в гражданский оборот

Общество, 10:33 12 декабря 2020

Здравоохранение Тюменской области ВК

Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор" поступила в гражданский оборот.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет РИА Новости. Она добавила, что продолжаются пострегистрационные испытания препарата, в них участвуют восемь медицинских центров и 3 тыс. человек в пяти субъектах России.

Напомним, Тюмень в их числе. "ЭпиВакКорону" получили 250 добровльцев, всего планируется привить 500.

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# вакцина , Роспотребнадзор

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