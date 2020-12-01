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Конституция влияет на качество жизни каждого гражданина, уверен Иван Квитка

Общество, 11:31 12 декабря 2020

Уральский МКС партии "Единая Россия"

В обычной жизни люди практически не обращаются к тексту Конституции. При этом от ее ключевых положений зависит качество всех сфер жизни каждого гражданина, подчеркнул депутат госдумы Иван Квитка, поздравляя жителей Тюменской области с Днем Конституции.

Он уточнил, что это касается законов, различных приоритетных программ и стратегий развития, которые направлены на помощь людям и укрепление их благополучия.

"Тюменская область стремится быть максимально удобной и комфортной для жизни. Строятся дороги, мосты, становятся благоустроенными парки и дворы, повышается качество услуг в социальной и образовательной сферах. Особое внимание в регионе уделяют пожилым, людям с ограничениями по здоровью, семьям с детьми. Эти и другие положительные преобразования происходят в строгом соответствии с главными положениями основного закона государства", - сказал Иван Квитка.

Он пожелал землякам здоровья, счастья и удачи в благих начинаниях.

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# День Конституции , Иван Квитка , поздравление

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