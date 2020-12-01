Тюменцам рассказали, где можно прокатиться на лыжах зимой

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Шесть лыжных баз детско-юношеской спортивной школы №2 начали работу в Тюмени, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике городской администрации.

Базы расположены в экопарке "Затюменский", Гилевской роще, на ул. Судоремонтной, 1а, ул. Малышева, 37, корп. 1, ул. Аккумуляторной, 15 и в районе ТЭЦ-2 напротив домов 263 и 265 на ул.Широтной. Для детей с 9 до 18 лет предусмотрены бесплатные тренировки. Взрослые могут воспользоваться услугами проката и тренироваться самостоятельно или группами. Подробная информация по тел. 8 (3452) 68-45-12.

Также тюменцы могут посещать тренировки по еще 30 спортивным направлениям под руководством спорторганизаторов на 179 площадках. Расписание можно узнать на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, портале "Тюмень - наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор" и в группе "Спорт Тюмени для всех" во Вконтакте.

Списки спортивных направлений составлены отдельно по каждому административному округу. График занятий для людей старшего возраста сформирован в отдельном файле. Перед посещением занятий рекомендуется уточнять расписание по телефону.