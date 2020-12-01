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Жители могут поддержать Тюмень в общероссийском голосовании

Общество, 20:47 13 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень находится на 29 месте в конкурсе "Город России". Интернет-голосование продолжается, итоги будут подведены 30 декабря в 15 часов по московскому времени.

Сейчас лидируют Смоленск, Севастополь и Нальчик. Ханты-Мансийск на 21 месте, Салехард – на 65.

На официальном сайте конкурса город-россии.рф нужно выбрать город, собрать несложную картинку из нескольких элементов и подтвердить свой выбор. С одного IT-адреса принимается один голос в сутки. Для голосования не требуется регистрация, смс-подтверждение или плата.

Как уже сообщал "Вслух.ру", самого высокого результата Тюмень добилась в 2012 году, поднявшись на седьмое место.

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