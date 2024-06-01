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Тюменские нейрохирурги провели операцию пациентке при полном сознании

Общество, 13:41 22 июня 2024

vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

59-летней пациентке из Перми провели операцию на головном мозге при полном сознании. Во время операционного вмешательства женщина давала интервью журналисту и удивлялась тому, что уже на операционном столе появились признаки выздоровления, сообщает пресс-служба Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

"Лидия Владимировна Лебедева, 59 лет, из Пермского края всю свою жизнь проработала в детском саду, 10 лет назад женщине диагностировали болезнь – Паркинсона. Это одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, поражающее преимущественно дофамин-продуцирующие нейроны в определенной области головного мозга. Пациенты страдают от двигательных расстройств и других неприятных симптомов", - пояснили медики.

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени Лидии предложили операцию, во время которой пациентка все время находилась в сознании, разговаривала с врачами и даже давала интервью журналисту.

Патологические нейроны удалены, пациентка результатом довольна.

"Эти операции эффективны. Они относятся к разряду редких, которые полностью излечивают пациентов", - отметил главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

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# Федеральный центр нейрохирургии , ФЦН

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