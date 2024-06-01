Тюменский МТЦ "Космос" запускает спецпроект "В объективе"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальный проект "В объективе" — показ записей спектаклей российских театров. Первым стал независимый театр из Санкт-Петербурга "Театральный проект 27" и постановка режиссера Владислава Тутака "Принц в корзине" 25 июня, начало в 19 часов, сообщает МТЦ "Космос".

"Реальная история из жизни режиссера, перенесенная на сцену. В основе сюжета лежит извечный конфликт между взрослым и ребенком. Отец, который хочет, чтобы его сын стал спортсменом, и подросток, мечтающий играть в театре. Героям предстоит пройти долгий путь, чтобы принять друг друга", - рассказали организаторы.

После спектакля пройдет обсуждение с театроведом, заместителем руководителя МТЦ "Космос" Лидией Фрицлер.

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