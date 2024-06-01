Тюменским предприятиям предлагают выиграть грант 8 млн рублей конкурса "Старт-2"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отбора проектов по конкурсу "Старт-2" в рамках реализации результата федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" проводит Фонд содействия инновациям. Победители могут выиграть грант 8 млн рублей.

Конкурс направлен на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе полученного ранее научно-технического задела, результаты которых позволят перейти к первым продажам создаваемой инновационной продукции.

Основные параметры предоставляемой поддержки: размер гранта – до 8 млн рублей; внебюджетное софинансирование (за счет собственных и/или привлеченных средств) – не менее 15% от суммы гранта; срок выполнения НИОКР составляет 12, 18 или 24 месяцев с даты заключения договора гранта.

К участию приглашают малые предприятия. Заявки на конкурс "Старт-2" до 22 июля 2024 года.

Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу.

По вопросам, связанным с подачей заявок, обращайтесь в консультационную поддержку по телефону +7 (495) 249-249-2 доб. 0, или по e-mail: info@fasie.ru. Также можно написать вопросы в чат на сайте фонда.

В Тюменской области консультации по участию в конкурсе проводит представитель Фонда содействия инновациям Екатерина Коротаева, 8 (3452) 534-000 доб. 1030, почта: KorotaevaEA@72to.ru.