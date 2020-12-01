Дизайн спектакля Тюменской драмы отмечен на Всероссийском фестивале

с личного аккаунта Тюменского драмтеатра в Instagram с личного аккаунта Тюменского драмтеатра в Instagram

Плакат и дизайн-сопровождение премьеры "Тартюф" Тюменского драматического театра признан "Лучшим реализованным проектом" на XXII Всероссийском фестивале дизайна, архитектуры, искусств.

Об этом руководство театра написало в соцсетях.

Над созданием плаката спектакля работали: автор проекта, дизайнер Константин Решетников, фотограф Полина Секисова, художник спектакля Елена Жукова.

Напомним, постановка "Тартюф" по пьесе Мольера впервые была представлена на сцене Тюменской драмы 9 октября 2020 года. Режиссер-постановщик - актёр театра и кино, лауреат Государственной премии РФ, многократный номинант "Золотой маски" Александр Баргман.

В ролях: Николай Аузин, Жанна Сырникова, Сергей Скобелев, Наталья Никулина и другие.

Анжела Лебедева