Пять новых электрокардиографов поступят в тюменскую областную больницу

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Пять новых электрокардиографов появятся в областной больнице №2. Помощь в их покупке окажет член фракции "Единая Россия" Государственной думы Николай Брыкин. Об этом он заявил во время визита в медучреждение, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Главный врач ОКБ№2 Роман Паськов рассказал, как пандемия изменила работу больницы и какая помощь сегодня требуется врачам и пациентам.

"Пандемия усложнила и без того непростой круглосуточный процесс оказания помощи больным. Но мы справились и в короткие сроки перераспределили потоки пациентов, изменили процесс оказания медпомощи, увеличив его эпидемиологическую безопасность", — отметил главврач.

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Сделать это удалось в том числе и благодаря разносторонней поддержке, оказанной врачам в эти месяцы, подчеркнул Роман Паськов. Очень кстати пришлась финансовая помощь, выделенная Николаем Брыкиным на оплату аренды дополнительного транспорта — чтобы доставлять медиков по адресам пациентов. Благодаря трем дополнительным машинам были выполнены выезды к пациентам с ОРВИ и COVID-19 и для взятия мазков.

Сейчас областная больница нуждается в электрокардиографах, которые передавали бы результаты обследования в цифровом виде. Пациенты с коронавирусной инфекцией часто страдают осложнениями сердечно-сосудистой системы, а потому ЭКГ им делают регулярно. Более современные аппараты позволят не выводить данные на бумагу, а получать их в цифре, что снижает возможность распространения инфекции.

"В такое непростое время помогать врачам особенно необходимо — это вопрос здоровья, а в некоторых случаях и жизней людей. Причем как пациентов, так и медиков. Дополнительный транспорт мы будем предоставлять до тех пор, пока у больницы есть потребность в этом. Окажем помощь и с приобретением пяти новых электрокардиографов", — подчеркнул депутат Госдумы.

Секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов решил сделать подарок трём многодетным семьям из числа медицинских работников ОКБ №2 — ноутбуки — и предложил главврачу вручить вместе их накануне Нового года.