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Новую пожарную часть открыли в Ишиме

Общество, 11:29 14 декабря 2020

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Новую 157 пожарно-спасательную часть открыли в Ишиме. Она сформирована в составе Ишимского пожарно-спасательного гарнизона и расположена в залинейной части города, сообщает администрация муниципалитета.

После ввода нового подразделения штат сотрудников увеличен на 53 человека. Часть оснащена необходимым аварийно-спасательным оборудованием и средствами связи для обеспечения безопасности жителей. По словам главы Ишима Фёдора Шишкина, здание пожарно-спасательной части отвечает всем современным запросам. Оно включает в себя пожарное депо с отапливаемыми гаражами для автомобилей, диспетчерскую, учебный класс, вспомогательные помещения для обслуживания техники и хранения оборудования.

"Уверен, что создание пожарно-спасательного подразделения позволит значительно улучшить обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования, повысить защиту населения и объектов экономики от угроз пожаров", - подчеркнул глава города.

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# Ишим , пожарная часть

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