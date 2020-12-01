Новую модульную школу построили в Вагайском районе

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Новую школу построили в с. Касьяново Вагайского района. В ней смогут учиться 26 учеников. Строительство данной школы велось в рамках региональной программы по замене ветхих деревянных школ, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В модульной школе на площади 600 кв. метров расположены не только учебные классы, но и группы дошколят, ФАП. В Вагайском районе в 2020 году строилось три школы. Возведение еще двух – в селе Курья и деревне Индери – продолжается.

Всего в Тюменской области будут заменены 32 деревянных школы. Некоторые из них находятся в труднодоступных территориях.

В 2020 году в Тюменской области будет построено шесть школ, в том числе и в рамках нацпроекта "Образование". До конца года ожидается ввод еще одной школы в Тюменском районе.