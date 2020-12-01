  • 14 декабря 202014.12.2020понедельник
  • USD73,1195
    EUR88,7744
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Новую модульную школу построили в Вагайском районе

Общество, 12:09 14 декабря 2020

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Новую школу построили в с. Касьяново Вагайского района. В ней смогут учиться 26 учеников. Строительство данной школы велось в рамках региональной программы по замене ветхих деревянных школ, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В модульной школе на площади 600 кв. метров расположены не только учебные классы, но и группы дошколят, ФАП. В Вагайском районе в 2020 году строилось три школы. Возведение еще двух – в селе Курья и деревне Индери – продолжается.

Всего в Тюменской области будут заменены 32 деревянных школы. Некоторые из них находятся в труднодоступных территориях.

В 2020 году в Тюменской области будет построено шесть школ, в том числе и в рамках нацпроекта "Образование". До конца года ожидается ввод еще одной школы в Тюменском районе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Главное управление строительства , строительство школ , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 14.12.2020Выставка робототехники пройдет в Тюмени дистанционно
12:42 14.12.2020Почта России протестирует разработку тюменцев после "Цифрового прорыва"
12:31 14.12.2020Горячая линию по профилактике COVID-19: названы самые популярные вопросы
12:20 14.12.2020Встреча с фотографом Сергеем Фирцевым пройдет в "Конторе пароходства"