Выставка робототехники пройдет в Тюмени дистанционно

| Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер»

Областная выставка технического творчества и робототехники пройдет в Тюмени онлайн-формате с 14 по 23 декабря. Ее участниками станут молодые тюменцы от 7 до 18 лет, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Выставка проводится дистанционно по ссылке в социальной сети ВКонтакте. Итоги будут подведены 23 декабря и опубликованы в официальной группе выставки.

В 2020 году выставка проводится по шести номинациям: "Начальное техническое моделирование" (авиация и космос, автотранспорт, речной и морской транспорт, военная техника), "Техническое моделирование (авиамодельный спорт, автомодельный спорт, судомодельный спорт), "Малогабаритная техника и оборудование", "Робототехника", "Интернет вещей" и "Промышленный дизайн".