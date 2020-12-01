  • 14 декабря 202014.12.2020понедельник
  • USD73,1195
    EUR88,7744
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Выставка робототехники пройдет в Тюмени дистанционно

Общество, 12:53 14 декабря 2020

пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер»

Областная выставка технического творчества и робототехники пройдет в Тюмени онлайн-формате с 14 по 23 декабря. Ее участниками станут молодые тюменцы от 7 до 18 лет, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Выставка проводится дистанционно по ссылке в социальной сети ВКонтакте. Итоги будут подведены 23 декабря и опубликованы в официальной группе выставки.

В 2020 году выставка проводится по шести номинациям: "Начальное техническое моделирование" (авиация и космос, автотранспорт, речной и морской транспорт, военная техника), "Техническое моделирование (авиамодельный спорт, автомодельный спорт, судомодельный спорт), "Малогабаритная техника и оборудование", "Робототехника", "Интернет вещей" и "Промышленный дизайн".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставки , робототехника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 14.12.2020Выставка робототехники пройдет в Тюмени дистанционно
12:42 14.12.2020Почта России протестирует разработку тюменцев после "Цифрового прорыва"
12:31 14.12.2020Горячая линию по профилактике COVID-19: названы самые популярные вопросы
12:20 14.12.2020Встреча с фотографом Сергеем Фирцевым пройдет в "Конторе пароходства"