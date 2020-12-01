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Тюменцев ожидает мощный метеорный поток в ночь на 15 декабря

Общество, 16:54 14 декабря 2020

planetarium-moscow.ru

Метеорный поток Геминиды – один из самых мощных в году – достигнет пика 14 декабря.

При хороших условиях наблюдения можно увидеть до 120 метеоров в час. Радиант потока – точка, откуда "вылетают" метеоры, - находится над юго-восточным горизонтом в созвездии Близнецов.

Геминиды – ежегодный поток, он действует примерно с 4 по 17 декабря. В это время Земля проходит сквозь облако частиц, оставленных астероидом Фаэтон. Вспышки метеоров обычно белые и яркие. По мощности Геминиды иногда превосходят даже августовские Персеиды.

Наблюдать звездопад лучше вдали от городской засветки. Также не помешает свет Луны – пик звездопада в этом году совпадает с новолунием. При ясной погоде Геминиды можно наблюдать на всей территории Тюменской области.

Евгения Шевцова

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