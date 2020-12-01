Тюменцам предлагают пройти по маршруту "Чудо возле дома"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Истории тюменцев про чудо вошли в новый гид от команды мультицентра "Контора пароходства". Главной локацией маршрута "Чудо возле дома" стали дворы, сообщили организаторы.

"Для создания гида собирали истории тюменцев, которые произошли в реальности и ассоциируются у них с чудом. Следуя по маршруту, можно услышать рассказ о работе снегурочкой, новой детской площадке, первой встрече, переросшей в долгий брак, дружбе между соседями и коробке с котятами со счастливой судьбой", – поделились авторы идеи.

Включить гид можно в любом районе города. Для этого необходимо найти в приложении Telegram аккаунт @KontoraMartin_bot и написать ему.

Маршрут проходит по подъездам, детским площадкам, остановкам, магазинам и площадками с елками. Эти локации можно найти в любом районе Тюмени. Общение происходит посредством текста, фото- и аудиоматериалов, с собой необходимо иметь наушники. Кроме того, в начале маршрута персонаж Мартин просит участников взять с собой листочек, ручку и елочную игрушку.

Отметим, мультицентр "Контора пароходства" выпустил уже четыре маршрута: "Около Конторы", "Вау, какая стенка", "Сказки на ночь" и "Как дома". Почитать о каждом подробнее можно на сайте конторапароходства.рф. Персонажем гида выступает моряк Мартин из романа Джека Лондона "Мартин Иден", который любит познавать мир и делиться этим с окружающими.