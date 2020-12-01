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Интернет-конференция депутата Тюменской городской думы Андрея Лазарева

Политика, 15:10 14 декабря 2020

Интернет-конференция депутата Тюменской городской думы по избирательному округу №11 Андрея Лазарева проходит на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 14 декабря.

Тема интернет-конференции: "Работа в избирательном округе".

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# Андрей Лазарев , интернет-конференция

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