В Тобольске найденный в мусоре паспорт передали в полицию

ТЭО ТЭО

Паспорт 29-летнего жителя Тобольска обнаружили рабочие мусоросортировочного завода. Его передали в полицию, сообщает пресс-служба ТЭО.

Жители Тюменской области нередко отправляют в мусорные корзины деловые бумаги, документы или ценные предметы. Иногда "потеряшки" возвращаются к владельцам, но в огромном потоке отходов, которые обрабатываются ежедневно на предприятиях, найти что-то специально практически невозможно.

"В баки для отходов из-за невнимательности или по ошибке часто попадают вещи, которые выбрасывать люди не планировали. Например, как-то на завод попали театральные костюмы тюменских артистов, которые выбросила уборщица, приняв за мусор. Еще находили десяток пар танцевальной обуви – их тоже выбросили случайно. Однако такие находки – это скорее исключение из правил. Ежедневно на заводах обрабатывается несколько десятков тонн отходов и найти в общем потоке что-то специально достаточно сложно", – говорит первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

ТЭО ТЭО

Для мусоросортировочного завода в Тобольске, который начал работу осенью 2020 года, это первая подобная находка. На предприятии будут действовать по опыту тюменских коллег: все найденные документы зарегистрируют и передадут в полицию.