Андрей Лазарев рассказал, какие вопросы волнуют избирателей его округа

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Вопросы благоустройства, водоснабжения и водоотведения, расселения ветхого и аварийного жилья, социальной поддержки – самые популярные, с которыми жители заречной части Тюмени обращаются к своему депутату.

Об этом сообщил депутат Тюменской городской думы по избирательному округу № 11 Андрей Лазарев во время интернет-конференции на сайте информагентства "Тюменская линия".

"Мы собираем информацию о любых проблемах избирателей округа. Работает общественная приемная на улице Газовиков, 30. Разъясняем ответы на месте, помогаем подготовить документы для других инстанций, вместе пишем обращения в администрацию города, работаем с управами. Действует площадка "Избиратель – депутат", где тюменцы оперативно сообщают о том, что нужно вывезти мусор или снег", - рассказал депутат.

Кроме того, депутатский корпус помогает решить отдельные вопросы с газификацией, подключением к электросетям, весенним подтоплением территорий, сносом аварийных деревьев.

"Работа с обращениями – продолжение исполнения наказов избирателей. Важно, чтобы человек понимал, что и как можно сделать. Разъясняем, сотрудничаем, стараемся помочь", - заключил Андрей Лазарев.

Евгения Шевцова