Врачи моногоспиталей Тюменской области получат новогодние подарки

ТРО партии "Единая Россия" ТРО партии "Единая Россия"

200 новогодних подарков получат врачи, работающие в шести моногоспиталях Тюменской области. В первую очередь их вручат многодетным медикам, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Первыми новогодние наборы передали врачам госпиталя для ветеранов войн в Тюмени. Медучреждение перепрофилировано для приема пациентов с коронавирусом в апреле 2020 г.

"Совместно с депутатами, социально ответственным бизнесом мы обеспечиваем медиков дополнительным транспортом, питанием, средствами индивидуальной защиты. Помимо подарков для многодетных семей врачей из моногоспиталей планируется закупить ноутбуки, чтобы школьники могли спокойно учиться дистанционно, и вручить их в преддверии Нового года", — рассказал секретарь реготделения Андрей Артюхов.

Депутаты-единороссы всех уровней помогают медикам с транспортом — лично возят медперсонал к пациентам, предоставляют больницам машины. В ходе акции #СпасибоВрачам 3250 продуктовых наборов и 700 комплектов одежды, а также антизапотеватель для масок получили десять учреждений региона, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусом. По инициативе членов фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы врачей награждают благодарственными письмами и почетными грамотами, которые дают льготы после выхода на пенсию.