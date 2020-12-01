Тюменские тхэквондисты отличились на Кубке России

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Награды Кубка по России по тхэквондо завоевали воспитанники тюменского детско-юношеского центра "Фортуна", сообщает городской многопрофильный центр.

Победу в своей весовой категории одержал тюменец Михаил Сухарченко. Виктория Скрипникова стала серебряным призером, а на счету Алины Малыгиной бронзовая награда.

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 500 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, Самары, Республики Бурятия, Краснодара.

Тюменцам получили путевки на первенство России, которое пройдет в Казани в феврале 2021 года.