В Тобольском районе построят новые игровые площадки

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Современный игровой комплекс появится в п. Прииртышский в 2021 году, сообщает администрация Тобольского района.

Детскую площадку планируют установить на месте прежней, в центре поселка рядом с домом культуры. Также решен вопрос с установкой детского городка в д. Подрезова. Монтажные работы начнутся весной 2021 года. В п. Сибиряк следующим летом появится площадка для игры в волейбол.

"В каждом сельском поселении мы планомерно создаем инфраструктуру для комфортной жизни. Детские площадки востребованы в селе, значит есть перспективы на его дальнейшее развитие. В этом году в Тобольском районе уже родилось 145 детей – не меньше, чем в прошлом году", - рассказал глава администрации Тобольского района Леонид Митрюшкин.

В 2020 году детские комплексы установили в с. Санниково, д. Старицкие, д. Ростошь. На территории образовательных учреждений детские и спортивные площадки оборудованы в с. Ушарово и д. Епанчиной.

По программе "Формула хороших дел" компании "СИБУР" многофункциональная спортплощадка открыта в школе с. Ворогушино.