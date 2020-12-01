  • 15 декабря 202015.12.2020вторник
  • USD72,9272
    EUR88,5847
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольском районе построят новые игровые площадки

Общество, 17:02 15 декабря 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Современный игровой комплекс появится в п. Прииртышский в 2021 году, сообщает администрация Тобольского района.

Детскую площадку планируют установить на месте прежней, в центре поселка рядом с домом культуры. Также решен вопрос с установкой детского городка в д. Подрезова. Монтажные работы начнутся весной 2021 года. В п. Сибиряк следующим летом появится площадка для игры в волейбол.

"В каждом сельском поселении мы планомерно создаем инфраструктуру для комфортной жизни. Детские площадки востребованы в селе, значит есть перспективы на его дальнейшее развитие. В этом году в Тобольском районе уже родилось 145 детей – не меньше, чем в прошлом году", - рассказал глава администрации Тобольского района Леонид Митрюшкин.

В 2020 году детские комплексы установили в с. Санниково, д. Старицкие, д. Ростошь. На территории образовательных учреждений детские и спортивные площадки оборудованы в с. Ушарово и д. Епанчиной.

По программе "Формула хороших дел" компании "СИБУР" многофункциональная спортплощадка открыта в школе с. Ворогушино.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детская площадка , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:30 15.12.2020Новый фитнес-проект "Улица" запустят в Тюмени
18:19 15.12.2020Зеленый или черный: день чая отмечается во всем мире
18:08 15.12.2020Жители Тюменской области исполнят "Валенки" со всей Россией
17:57 15.12.2020Тюменских подростков приглашают на инженерные каникулы "АрктикаONLINE"