В Тюмени осужден бандит, которого разыскивали 16 лет

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Участник банды, 16 лет находившийся в розыске, осужден в Тюмени, сообщает региональная прокуратура. 43-летний тюменец проходил по девяти статьям УК РФ.

В начале 2002 года мужчина вошел в состав банды, которая была создана двумя жителями Тюмени для нападения на граждан и организации. Общая ее численность составляла 13 человек. С апреля 2002 года по январь 2003 года мужчина принял непосредственное участие в девяти разбойных нападениях на склады и базы коммерческих организаций в Тюмени и Екатеринбурге, а также в двух кражах, грабеже, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов. Добычей злоумышленников стало имущество и денежные средства на общую сумму более 9 млн рублей.

Летом 2002 года один из главарей банды разработал план по хищению денег из банка в с. Нижняя Тавда. Планировалось купить расположенный рядом с частный дом и от него прокопать тоннель. Собственники отказались продать дом и в сентябре того же года бандиты его сожгли.

В январе 2003 года при участии фигуранта был убит инспектор ДПС. Злоумышленники готовились совершить разбой на инкассаторов, перевозивших крупную сумму денег из аэропорта "Рощино". Когда они на двух похищенных автомобилях на трассе Тюмень-Ирбит поджидали инкассаторов, к ним подъехал автопатруль ДПС для проверки указанных машин на предмет угона. Во избежание задержания бандиты устроили перестрелку.

Деятельность банды была пресечена зимой 2003 года, когда задержали большинство ее участников. Фигурант настоящего уголовного дела с 2003 года скрывался от следствия, жил в Московской области по поддельному паспорту. В мае 2019 года он был задержан и этапирован в Тюмень.

Суд назначил мужчине 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с осужденного солидарно с другими членами банды в пользу троих потерпевших в общей сложности более 3,6 млн рублей в счет возмещения материального вреда.

Ранее были осуждены 11 преступников, один из них был приговорен к пожизненному заключению, остальные к лишению свободы на срок от 15 до 24 лет. Один из главарей банды до сих пор находится в розыске.