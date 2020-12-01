В Тюменской области приостановлено обучение в 23 классах

департамент образования Тюменской области департамент образования Тюменской области

В 13 школах Тюменской области приостановлена деятельность 23 классов. В четырех детсадах закрыты четыре группы. Это связано с тем, что 20% детей болеют ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области ниже эпидемического порога по итогам пятидесятой недели. По результатам еженедельных исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии,

В регионе завершается вакцинация населения против гриппа. Иммунизацию получили 806 тыс. 304 человека, что составляет 53% от плана. Планируется привить 60% от населения области. Вся вакцина распределена по медицинским организациям.