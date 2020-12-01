На трассе Тюмень - Омск автоинспекторы спасли водителя

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Поломка автомобиля заставила водителя, ехавшего из Томска в Тюмень, остановиться на 155 км федеральной трассы Тюмень - Омск.

В пути система охлаждения двигателя автомобиля вышла из строя. Водитель более часа пытался починить машину, но из-за отсутствия запчастей ему это не удалось.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, на помощь пришли сотрудники ГИБДД Алена Григорьева и Владимир Грибачев, которые заметили припаркованный на обочине автомобиль с аварийной сигнализацией.

Автоинспекторы отогрели водителя в патрульном автомобиле, затем отвезли на ближайшую станцию технического обслуживания за запчастями, а после помогли починить патрубок системы охлаждения.

Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь и продолжил движение по маршруту.