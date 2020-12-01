  • 16 декабря 202016.12.2020среда
  • USD73,4453
    EUR89,1846
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске пропавших мальчиков нашли через сутки

Происшествия, 13:04 16 декабря 2020

пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" | Фото: пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД России "Тобольский"

Двух пропавших мальчиков 2006 и 2009 годов рождения нашли тобольские полицейские. Сообщение о том, что два мальчика ушли из дома 14 декабря и не вернулись, поступило в дежурную часть тобольской полиции вечером 15 декабря.

Волонтеры местного поискового отряда распространяли листовки с приметами пропавших в соцсетях.

"С подростками работают сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. Устанавливаются причины их ухода из дома. По предварительной информации, противоправных деяний в отношении несовершеннолетних не совершено", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# подростки , полиция , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 16.12.2020Тюменца за 50 граммов мефедрона суд отправил в колонию
13:08 16.12.2020В Тюмени водитель, сбивший на перекрестке мотоциклиста, получил год колонии
13:04 16.12.2020В Тобольске пропавших мальчиков нашли через сутки
17:24 15.12.2020В Тюмени осужден бандит, которого разыскивали 16 лет