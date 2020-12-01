В Тобольске пропавших мальчиков нашли через сутки

| Фото: пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" | Фото: пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД России "Тобольский"

Двух пропавших мальчиков 2006 и 2009 годов рождения нашли тобольские полицейские. Сообщение о том, что два мальчика ушли из дома 14 декабря и не вернулись, поступило в дежурную часть тобольской полиции вечером 15 декабря.

Волонтеры местного поискового отряда распространяли листовки с приметами пропавших в соцсетях.

"С подростками работают сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. Устанавливаются причины их ухода из дома. По предварительной информации, противоправных деяний в отношении несовершеннолетних не совершено", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.

Инна Пахомова