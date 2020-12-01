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В Затюменском экопарке открыли горки

Общество, 17:43 16 декабря 2020

группа "Экопарк Затюменский" ВКонтакте | Фото: группа "Экопарк Затюменский" ВКонтакте

Горки высотой от четырех до шести метров открыли в Затюменском экопарке. Ледяная трасса хорошо просматривается, на ней нет преград и поворотов, сообщает администрация Тюмени.

"После заливки обслуживающая организация ежедневно контролирует ледовое покрытие и, чтобы оно было равномерным, в темное время суток подливает воду. Скаты, ступени и верхние площадки систематически очищают от снега и наледи", – рассказал директор Службы заказчика по благоустройству Калининского административного округа Иван Хохряков.

Он лично испытал качество работ, скатившись по льду. В случае выявления замечаний жители могут обращаться в управу Калининского округа по телефону 43-20-46.

У горок размещены правила эксплуатации. Посетителям нельзя толкаться, кататься стоя, перебегать ледяную дорожку, съезжать спиной вперед, задерживаться внизу, кататься на санках с любыми полозьями.

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# горки , экопарк Затюменский

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