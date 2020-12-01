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Школьники из Тобольского района побывают на Губернаторской елке

Общество, 18:05 16 декабря 2020

Pioner72.ru | Фото: Pioner72.ru

Десять школьников из Тобольского района получили приглашение на Губернаторскую елку в Тюмень, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Среди приглашенных – победители и призеры соревнований разного уровня, призеры и победители всероссийской и международной олимпиад по отдельным наукам, робототехнике, а также лауреаты творческих конкурсов, активисты "Российского движения школьников".

Приглашение на Губернаторскую елку получили двое учеников из с. Дегтярево, двое – из с. Карачино, четверо ребят из с. Байкалово, по одному школьнику из п. Прииртышского и с. Малая Зоркальцева.

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# Губернаторская елка , Тобольский район

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