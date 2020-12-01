Stage Band подарит тюменцам праздничный настрой

| Фото: из сообщества "Stage Band" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Stage Band" во ВКонтакте (архив)

Молодой тюменский джазовый коллектив Stage Band выступит в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 20 декабря в 15 часов, сообщают организаторы.

Особенность коллектива в том, что музыканты исполняют джаз 30-х и 40-х годов. В музыкальном арсенале: саксофон, тромбон, труба, гитара, барабаны, контрабас, вокал Анастасии Русановой. На концерте прозвучит атмосферный рождественский джаз.

Стоимость билета: 450 рублей, при покупке онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения – 430 рублей.

Возрастная категория: 6+.