Тюменская область поделится лучшими практиками молодежного движения

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Лучшими практиками в сфере молодежной политики поделится Тюменская область на всероссийском семинаре-совещании по развитию молодежного движения. Он проходит в Тюмени с 16 по 18 декабря.

Семинар открыли руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Приветствуя участников, глава региона подчеркнул, что работа с молодежью – это инвестиции общества в будущее. Важно, чтобы его создавали прогрессивные и активные люди, которые готовы преодолевать трудности.

Он добавил, что за время пандемии молодежные сообщества стали надежными союзниками власти в борьбе с коронавирусом. Они первыми перешли в онлайн и запустили образовательные и творческие проекты, активно включились в волонтерское движение #МыВместе. Региональные центры поддержки этого движения стали лидерами добровольчества в рейтинге ассоциации волонтерских центров.

В 2020 году молодые тюменцы получили более 10 млн рублей на региональных грантовых конкурсах и более 29 млн по грантам Росмолодежи.

Участники совещания узнают о передовых региональных практиках, обсудят итоги молодежных программ и наметят планы на будущее.