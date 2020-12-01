Логинов и Гараничев выйдут на старт спринтерской гонки Кубка мира

| Фото: СБР | Фото: СБР

Тюменцы Александр Логинов и Евгений Гараничев поборются за награды в спринте на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает Союз биатлонистов России.

Спринтерская гонка на 10 км состоится 17 декабря. В ней примут участие 108 спортсменов. Александр Логинов уйдет на старт под 18 номером, а Евгений Гараничев стартует с 65 позиции. Также в составе российской команды на старт выйдут Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Гонка начнется в 18 часов 15 минут по тюменскому времени.