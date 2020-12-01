Выставку "Главная сказка Сибири" открыли в музее Словцова

с личного аккаунта Андрея Артюхова в Instagram с личного аккаунта Андрея Артюхова в Instagram

Выставку "Главная сказка Сибири" художницы Ольги Трофимовой открыли в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Она посвящена сказке Петра Ершова "Конек-горбунок".

Фото с открытия выставки выложил в Instagram секретарь регионального отделения "Единой России", координатор партпроекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов.

Иллюстрации Ольги Трофимовой украсят новое издание "Конька-горбунка".

с личного аккаунта Андрея Артюхова в Instagram с личного аккаунта Андрея Артюхова в Instagram

"Решение о поддержке проекта я принял на встрече с художницей и издателем Тимофеем Сайфуллиным. Ольга — член Союза художников России, член Союза дизайнеров, работает главным художником Тобольского драматического театра имени Петра Ершова. Коллектив музея творчески подошёл к оформлению выставки, которая будет работать до конца января 2021 года. Приходите, уверен, вам понравится", - уверен Артюхов.

Анжела Лебедева