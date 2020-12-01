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Тюменские волейболисты проведут заключительные матчи года в Челябинске

Спорт, 09:29 18 декабря 2020

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболисты "Тюмени" готовятся к заключительным поединкам 2020 года, сообщает пресс-служба клуба.

24 и 25 декабря тюменцы проведут два матча в Челябинске против местного "Динамо". Как рассказал главный тренер сибиряков Сергей Шульга, к предстоящему туру команда готовится в обычном режиме.

"Работаем в полном составе. Понимаем, что с точки зрения таблицы эти поединки для нас очень важны. Поэтому мы ждем важных и тяжелых матчей. По сравнению с прошлым сезоном состав челябинской команды серьезно обновился. Впрочем, схожая ситуация и у других клубов", - отметил Сергей Шульга.

Перед матча в Челябинске три волейболиста из тюменской команды сыграли за резервный состав в туре высшей лиги "Б". Там они получили игровую практику, а теперь готовятся к поездке в Челябинск.

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# ВК Тюмень , волейбол

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