  • 17 декабря 202017.12.2020четверг
  • USD73,4201
    EUR89,3229
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени осудили преступника из Новосибирска, обокравшего ювелирные магазины

Происшествия, 17:34 17 декабря 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

На три года суд отправил в колонию жителя Новосибирска, обокравшего в Тюмени два ювелирных магазина, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 1 августа молодой человек похитил в ювелирном магазине три золотые цепи стоимостью более 105 тыс. рублей. В тот же день он на такси уехал в Свердловскую область.

20 августа грабитель вернулся в Тюмень. В другом ювелирном магазине он применил насилие к продавцу и похитил планшетку с пятью золотыми цепями общей стоимостью свыше 156 тыс. рублей. После этого он снова на такси уехал в Свердловскую область.

24 августа новосибирец вновь прибыл в Тюмень, его задержали в одном из клубов.

Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он заплатит более 260 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кражи , суд , ювелирные изделия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 17.12.2020В Тюмени осудили преступника из Новосибирска, обокравшего ювелирные магазины
17:00 17.12.2020Тюменца на десять лет отправили в колонии за сбыт спайса
15:21 17.12.202080-летняя тюменка поверила незнакомцу и осталась без денег
14:59 17.12.2020Пьяный тюменец избил знакомого хоккейной клюшкой