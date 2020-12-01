В Тюмени осудили преступника из Новосибирска, обокравшего ювелирные магазины

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

На три года суд отправил в колонию жителя Новосибирска, обокравшего в Тюмени два ювелирных магазина, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 1 августа молодой человек похитил в ювелирном магазине три золотые цепи стоимостью более 105 тыс. рублей. В тот же день он на такси уехал в Свердловскую область.

20 августа грабитель вернулся в Тюмень. В другом ювелирном магазине он применил насилие к продавцу и похитил планшетку с пятью золотыми цепями общей стоимостью свыше 156 тыс. рублей. После этого он снова на такси уехал в Свердловскую область.

24 августа новосибирец вновь прибыл в Тюмень, его задержали в одном из клубов.

Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он заплатит более 260 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.