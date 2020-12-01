В Тюменской области установили квоты для приема инвалидов на работу на 2021 год

| Фото: worldskills.ru | Фото: worldskills.ru

Квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов на 2021 год установлены в Тюменской области. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, численность работников которых превышает 100 человек, квота для приема на работу инвалидов устанавливается в размере 3% среднесписочной численности работников с учетом ранее принятых на работу инвалидов. При этом трудоустраивать можно инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации рекомендации к труду.

Для работодателей, численность сотрудников которых составляет от 35 до 100 человек, квота составит также 3% от среднесписочной численности работников с учетом ранее принятых на работу инвалидов.

Определена и квота для создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В компаниях, где численность работников превышает 100 человек, она составит 0,3% среднесписочной численности работников.

Квота для приема на работу инвалидов считается выполненной, если на все созданные или выделенные в счет установленной квоты рабочие места трудоустроены инвалиды.