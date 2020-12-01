  • 17 декабря 202017.12.2020четверг
  • USD73,4201
    EUR89,3229
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский маршрут № 42 продлят до железнодорожного вокзала

Общество, 18:18 17 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Маршрут № 42 будет оптимизирован с 1 января 2021 года. Пассажиры смогут проехать от микрорайона Войновка до железнодорожного вокзала, сообщает администрация Тюмени.

Маршрут заменит 38-й с низким пассажиропотоком. Их трассы от центральной части города до микрорайонов практически идентичны. При этом интервал движения маршрута № 38 составляет более полутора часов.

Автобусы № 42 будут ходить каждые 5–7 минут, а общая провозная способность составит 576 пассажиров за рейс. Вместо автобусов 2013 года выпуска, курсирующих по маршруту № 38, тюменцы будут ездить на автобусах 2018 и 2019 годов выпуска.

Для удобства пассажиров на линию выйдут 16 автобусов, половина из них приспособлена для маломобильных групп граждан.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , Войновка , движение , железнодорожный вокзал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:18 17.12.2020Тюменский маршрут № 42 продлят до железнодорожного вокзала
18:07 17.12.2020В Тюмени восемь художников создали 35 плакатов за пять дней
18:04 17.12.2020В Тюменскую область поступило еще 800 доз вакцины "Спутник V"
17:45 17.12.2020Ученые ТюмГУ получили 31 грант на научные исследования