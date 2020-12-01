Тюменский маршрут № 42 продлят до железнодорожного вокзала

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Маршрут № 42 будет оптимизирован с 1 января 2021 года. Пассажиры смогут проехать от микрорайона Войновка до железнодорожного вокзала, сообщает администрация Тюмени.

Маршрут заменит 38-й с низким пассажиропотоком. Их трассы от центральной части города до микрорайонов практически идентичны. При этом интервал движения маршрута № 38 составляет более полутора часов.

Автобусы № 42 будут ходить каждые 5–7 минут, а общая провозная способность составит 576 пассажиров за рейс. Вместо автобусов 2013 года выпуска, курсирующих по маршруту № 38, тюменцы будут ездить на автобусах 2018 и 2019 годов выпуска.

Для удобства пассажиров на линию выйдут 16 автобусов, половина из них приспособлена для маломобильных групп граждан.