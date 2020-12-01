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Евгений Хромин возглавил областной департамент физической культуры, спорта и допобразования

Губернатор, 09:51 18 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Евгений Хромин назначен новым директором департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области с 18 декабря.

Распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# Евгений Хромин , назначение

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