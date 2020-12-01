В Голышмановском округе пожарные проверяют отопительные приборы и печи

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Рейды по местам проживания одиноких пожилых людей и многодетных семей провели сотрудники надзорной деятельности в Гладиловском сельском поселении Голышмановского района, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пристальное внимание сотрудники МЧС уделили гражданам, злоупотребляющим спиртным, ведущим асоциальный образ жизни, склонным к нарушению правил обращения с огнем. С разрешения хозяев проверили исправность отопительных приборов и печей. В каждом доме было проверено наличие и работа автономного дымового пожарного извещателя.

В ближайшее время будет проводиться доустановка этих устройств в домах с проживанием многодетных семей и одиноких граждан, осуществляться еженедельный контроль по их использованию. Сотрудники МЧС России напомнили землякам о правилах пожарной безопасности, вручили памятки по использованию мобильного приложения.