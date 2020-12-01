В Тюмени назвали имена лучших поисковиков года

| Фото: Тюменский областной поисковый отряд | Фото: Тюменский областной поисковый отряд

Бойцы поисковых отрядов "Савояр" и "Память сердца" Никита Лебедев и Алексей Подкорытов стали победителями областного заочного конкурса "Нам дороги эти позабыть нельзя!". Ребят наградили в номинации "Юный поисковик года", сообщает областной поисковый отряд.

Победителей также определили в номинациях: "Лучший поисковый отряд", "Лучший школьный краеведческий музей", "Лучшая военно-мемориальная команда", "Лучшая тимуровская команда", "Лучший штаб ВОД "Волонтеры Победы", "Лучшие методические материалы".

За активное участие в поисковом движении региона звание "Лучший поисковый отряд" получили поисковые отряды "Тюмень-ТюмГУ" из Тюмени, "Салют Победы" из Ялуторовского района и "Память сердца" из Тюмени.

Победители конкурса награждены подарочными плакетками, остальные конкурсанты получили дипломы участников.