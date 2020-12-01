Тюменские студенты стали вторыми на всероссийских киберспортивных играх

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Команда Тюменского индустриального университета Protocol-pauki стала серебряным призером III киберспортивных игр АССК России по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, сообщает пресс-служба вуза.

В состав команды вошли студенты опорного вуза Дмитрий Косов, Данил Басманов, Евгений Недорезов и Илья Шитиков, а также обучающийся колледжа цифровых и педагогических технологий Денис Диденко.

Киберспортивные игры проводятся в онлайн-формате третий раз. На турнире выступили более 1 тыс. 600 участников и свыше 295 команд образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, состоящие из студентов в возрасте от 16 до 30 лет.

По мнению капитана команды ТИУ Дмитрия Косова, второе место среди почти 300 команд со всей страны для дебюта – неплохой результат.

"Мы хотели красиво дебютировать и показать, что и на севере есть очень сильные ребята. Мы верили в свои силы и знали, что наша команда сильнее многих на этом турнире и до полуфинала даже особо не переживали. Большую роль в нашем успехе сыграла и сильная индивидуальная игра каждого члена команды", — отметил он.

В планах команды ТИУ – участие в играх всероссийской киберспортивной студенческой лиги, это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года.