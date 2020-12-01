Волшебный патруль курсирует по Тюменской области

| Фото: АУ СОН ТО и ДПО "Областной геронтологический центр" | Фото: АУ СОН ТО и ДПО "Областной геронтологический центр"

Неравнодушные тюменцы исполняют мечты одиноких пожилых людей в рамках Всероссийской акции "Ёлка желаний", сообщает областной геронтологический центр.

На официальном сайте федерального проекта елкажеланий.рф любому человеку предоставляется возможность стать настоящим волшебником.

Команда координаторов и волонтеры Регионального центра активного долголетия уже проводят новогодние рейды в рамках областного марафона "Новый год для всех!", радуя заботой и вниманием старшее поколение.

Ежедневно "добрый патруль" навещает бабушек и дедушек, даря им душевные презенты и праздничное настроение. В ярких костюмах Деда Мороза и Снегурочки добровольцы вместе с дружной командой корпоративных волонтеров вручают подарки, напоминая о том, что верить в чудо никогда не поздно.

В настоящее время уже поступило более 250 желаний, 82 пожилых уже исполнили свою мечту.

"Соседский мальчишка рассказал о том, что я могу попробовать загадать любое желание, а он разместит его в Интернете. Мне много ли надо? Чайник и немного продуктов к праздничному столу! Вот и приехала ко мне самая настоящая Снегурочка, удивлению не было предела…" - поделился Михаил Александрович, который одним из первых принял участие в акции.

Напомним, все действия в рамках проекта проходят с учетом текущей эпидемиологической ситуации и соблюдением профилактических мер.

Стать добрым волшебником или оставить заявку с пожеланием можно позвонив по телефону (3452) 51-77-05 (будние дни с 8 часов до 16 часов 30 минут) или отправив сообщение через социальную сеть ВКонтакте.

Мечты тюменских пенсионеров публикуются на сайте www.togc.ru, чтобы волонтеры смогли в удобное для них время посмотреть, выбрать и выполнить чью-то просьбу.