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На автодороге Тюмень - Нижняя Тавда погиб пешеход

Происшествия, 13:23 19 декабря 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пешеход погиб на 53-м километре автодороги Тюмень - Нижняя Тавда 18 декабря. ДТП произошло в 18 часов 15 минут, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 39-летний мужчина шел по краю проезжей части в попутном с транспортом направлении. Он был сбит автомобилем "Лада Калина", которым управлял 42-летний тюменец.

В автомобиле работал видеорегистратор, его данные помогут установить обстоятельства трагедии. Погибший пешеход - житель п. Кировский Исетского района Тюменской области.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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