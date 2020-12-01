На автодороге Тюмень - Нижняя Тавда погиб пешеход
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Пешеход погиб на 53-м километре автодороги Тюмень - Нижняя Тавда 18 декабря. ДТП произошло в 18 часов 15 минут, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
По предварительным данным, 39-летний мужчина шел по краю проезжей части в попутном с транспортом направлении. Он был сбит автомобилем "Лада Калина", которым управлял 42-летний тюменец.
В автомобиле работал видеорегистратор, его данные помогут установить обстоятельства трагедии. Погибший пешеход - житель п. Кировский Исетского района Тюменской области.