  • 19 декабря 202019.12.2020суббота
  • USD73,3155
    EUR89,8262
  • В Тюмени -22..-24 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Итоги года в сфере туризма подводят в Тюменской области

Общество, 19:47 19 декабря 2020

Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени во ВКонтакте

Ситуация с коронавирусом нанесла туристической отрасли Тюменской области ощутимый урон. Тем не менее, ряд событий дали старт нескольким по-настоящему значимым проектам, заявила руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

"Прежде всего, это относится к созданию инфраструктуры. В частности, реконструкция площади нижнего посада в Тобольске уже преобразила историческую часть города. Сейчас дело за восстановлением зданий. Мы начали серьезную медиакомпанию по продвижению Тюменской области, как туристического региона, в Москве и Санкт-Петербурге. Дальнейшую историю получила тема термальных курортов", - уточнила она.

Напомним, Тюмень была выбрана в качестве столицы праздника поклонников горячих источников. Было подписано соглашение о сотрудничестве с двумя крупнейшими в стране туристическими операторами и Тюмень вошла в топ-10 направлений, куда жители России стали бронировать туры сразу после того, как была снята часть коронавирусных ограничений, сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:34 19.12.2020Участники проекта "Домашка.SNOW" снимут новогодние ролики
19:47 19.12.2020Итоги года в сфере туризма подводят в Тюменской области
18:59 19.12.2020Тюменцев предупреждают: интернет-мошенники активно используют соцести
17:47 19.12.2020Сельхозтехнику Нижнетавдинского района обновили на 268 миллионов рублей