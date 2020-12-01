Итоги года в сфере туризма подводят в Тюменской области

Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени во ВКонтакте Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени во ВКонтакте

Ситуация с коронавирусом нанесла туристической отрасли Тюменской области ощутимый урон. Тем не менее, ряд событий дали старт нескольким по-настоящему значимым проектам, заявила руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

"Прежде всего, это относится к созданию инфраструктуры. В частности, реконструкция площади нижнего посада в Тобольске уже преобразила историческую часть города. Сейчас дело за восстановлением зданий. Мы начали серьезную медиакомпанию по продвижению Тюменской области, как туристического региона, в Москве и Санкт-Петербурге. Дальнейшую историю получила тема термальных курортов", - уточнила она.

Напомним, Тюмень была выбрана в качестве столицы праздника поклонников горячих источников. Было подписано соглашение о сотрудничестве с двумя крупнейшими в стране туристическими операторами и Тюмень вошла в топ-10 направлений, куда жители России стали бронировать туры сразу после того, как была снята часть коронавирусных ограничений, сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.