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Тюменские школьники пообщаются с известными спортсменами в прямом эфире

Общество, 10:03 20 декабря 2020

группа "РДШ. Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "РДШ. Тюменская область" ВКонтакте

Поучаствовать в восьмичасовом спортивном марафоне РДШ предлагают школьникам Тюменской области. Мероприятие пройдет онлайн 23 декабря.

Ребята в прямом эфире пообщаются с Ириной Плещевой, Вячеславом Фетисовым, Ириной Слуцкой, Станиславом Черчесовым, Александром Легковым и другими. Творческие поздравления готовят группа 5sta Family, Марк Тишман, финалист шоу "Танцы" и его команда ОВС Сrew.

"Во время эфира спортсмены попробуют повторить необычные челленджи ребят, придуманные в акции "На старт, внимание, рекорд!". А еще мы наградим победителей проектов "Сила РДШ", "Турнир по шахматам на кубок РДШ", "Веселые старты" и "Игры отважных", - рассказали организаторы.

Эфир стартует в 12 часов по тюменскому времени в группе РДШ во "ВКонтакте".

Любовь Голышева

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# марафон , Российское движение школьников , спортсмены

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