Тюменские школьники пообщаются с известными спортсменами в прямом эфире
Поучаствовать в восьмичасовом спортивном марафоне РДШ предлагают школьникам Тюменской области. Мероприятие пройдет онлайн 23 декабря.
Ребята в прямом эфире пообщаются с Ириной Плещевой, Вячеславом Фетисовым, Ириной Слуцкой, Станиславом Черчесовым, Александром Легковым и другими. Творческие поздравления готовят группа 5sta Family, Марк Тишман, финалист шоу "Танцы" и его команда ОВС Сrew.
"Во время эфира спортсмены попробуют повторить необычные челленджи ребят, придуманные в акции "На старт, внимание, рекорд!". А еще мы наградим победителей проектов "Сила РДШ", "Турнир по шахматам на кубок РДШ", "Веселые старты" и "Игры отважных", - рассказали организаторы.
Эфир стартует в 12 часов по тюменскому времени в группе РДШ во "ВКонтакте".
Любовь Голышева