Жители Тобольска и Ишима получат открытки к Новому году

| Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска

В нескольких кафе и общественных пространствах Тобольска и Ишима появятся открытки с пожеланиями от горожан в рамках новогодней акции, инициированной местными мультицентрами "Моя территория".

Взять открытку можно бесплатно к любому заказу, оставить ее себе или подписать на обороте и подарить близкому человеку. Открытки составлены из пожеланий пользователей социальных сетей ВКонтакте и Инстаграм, которые те оставляли под тематическими постами на протяжении двух недель.

За время акции жители Тобольска написали более 50 пожеланий и выразили все, чего так не хватило им в 2020 году: побольше теплых встреч и объятий, ярких эмоций, приятных сюрпризов. Каждый пятый призывал действовать и не сомневаться в собственных силах. Среди пожеланий тоболяков были отобраны 30 самых оригинальных и душевных.

"Новый год — это всегда ожидание чуда. Мы решили напомнить тюменцам о том, что в их силах создать праздничное настроение для себя, своих близких и даже целого города. Теплые слова могут поддержать в трудный момент совершенно незнакомого человека. Это ли не чудо", — уверена руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Конкурс новогодних пожеланий состоялся в рамках предновогодней кампании #всегохорошего2020, которую в декабре 2020 года проводят молодежные пространства Тюмени, Тобольска и Ишима. Серия акций и событий призвана напомнить жителям позитивные моменты уходящего года и задать вектор с верой в лучшее на 2021 год, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".