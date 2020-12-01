Тюменский врач разработал новый метод диагностики ишемии

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменский рентгенохирург областной больницы №1 Артем Гаврилко создал датчик для диагностики ишемической болезни сердца. В рамках программы "Участник молодежного научно-инновационного конкурса" ("УМНИК") он стал одним из трех обладателей гранта, сообщает областной департамент здравоохранения.

Артем Гаврилко реализует собственную разработку, направленную на усовершенствование диагностики ишемии и более точное определение показаний к оперативному лечению пациентов с ишемической болезнью сердца. По мнению автора, способствовать этому будет высокоточный датчик для внутрисосудистой регистрации электрокардиограммы, применяемый в сфере рентгенохирургии.

"Во время проведения диагностической коронарографии с помощью этого датчика врач может выявлять ишемию и ее точную локализацию. Датчик заводится в одну из ветвей коронарных артерий, которые питают сердечную мышцу. Таким образом, хирург может понять, приводит ли стеноз в той или иной ветке сосудистого русла к ишемии. Благодаря этому датчику мы можем более точно определять показания к операции у таких пациентов", - рассказал он.

В настоящее время проведено несколько клинических испытаний, которые подтверждают необходимость точного определения ишемии миокарда для правильного подхода к лечению пациентов с ишемической болезнью сердца.