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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителям Тюменского района напомнили правила пожарной безопасности

Общество, 16:48 21 декабря 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Рейды по местам проживания одиноких пожилых людей и многодетных семей провели сотрудники надзорной деятельности в Тюменском районе, сообщает региональное управление МЧС России.

Разъяснительную работу провели с домовладельцами в Каменском и Кулаковском образованиях. Гражданам объяснили основные правила пожарной безопасности, вручили памятки с телефонами экстренных служб, ознакомили с новым мобильным приложением по безопасности МЧС России. Приложение поможет найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации. Кроме того, было осмотрено техническое состояние системы отопления, электросетей в домах.

Взрослых и детей проинструктировали по вопросам пожарной безопасности в новогодние праздники. Напомнили, как должна быть выполнена иллюминация, если дома будут устанавливать елки, использовать электрогирлянды заводского производства. Покупать пиротехнические изделия необходимо в специализированных магазинах, внимательно читать инструкцию и строго следовать ей.

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# пожарная безопасность , Тюменский район

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