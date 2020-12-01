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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени врачи скорой помогли пенсионеру с глубоким нарушением сознания

Общество, 17:21 21 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

66-летнего мужчину в сопоре – глубоком нарушении сознания - обнаружила на лестнице между этажами жительница дома по ул. Энергетиков в Тюмени 20 декабря. Бригада скорой помощи прибыла на место через 15 минут, сообщает пресс-служба медучреждения.

Состояние мужчины оказалось тяжелым: он находился в сопоре, реагировал лишь на болевые раздражители – открывал глаза. После оказанной помощи пенсионера с предварительным диагнозом - отравление - доставили в Областную клиническую больницу № 2.

19 - 20 декабря врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 71 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 541 вызов, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 490 пациентов.

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# скорая помощь

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